الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام

أبوظبي، عواصم - وام، وكالات





رحبت دولة الإمارات بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، إنجازهما مفاوضات السلام بينهما، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة التاريخية جسور التواصل والحوار والاستقرار، وتحقق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.

وأشارت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية تفتح صفحة من التعاون المستدام والبناء.

وأكدت معالي نسيبة على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من أرمينيا وأذربيجان، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.

اتفاق سلام

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا، في وقت سابق من أمس، التوصل إلى اتفاق سلام. وقال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن مسار المفاوضات حول نص اتفاق السلام مع أرمينيا قد أنجز.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان: «نشير بارتياح إلى انتهاء المفاوضات بشأن نص مسودة مشروع اتفاقية السلام وإقامة علاقات بين أذربيجان وأرمينيا».

وأصدرت الخارجية الأرمينية بعد ذلك بياناً جاء فيه أن «اتفاق السلام جاهز للتوقيع.. جمهورية أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع جمهورية أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع».

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن ترحيب بلاده باتفاق أرمينيا وأذربيجان على معاهدة سلام تاريخية، داعياً الجانبين إلى الالتزام بالسلام. وقال روبيو في بيان:

«حان وقت الالتزام بالسلام وتوقيع المعاهدة والمصادقة عليها، وبدء عصر جديد من الازدهار لشعب جنوب القوقاز.. إنها فرصة لكلا البلدين لطي صفحة صراع استمر عقوداً، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب لعالم أكثر سلاماً».

كما رحب الاتحاد الأوروبي، بالإعلان الصادر عن أذربيجان وأرمينيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان: «نهنئ الجانبين بالجهود المستمرة التي بذلاها في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة».

واعتبرت كالاس أن إعلان التوصل إلى اتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وأضافت: «من الضروري الحفاظ على هذا الزخم والعمل على حسن سير هذه العملية من دون عراقيل».

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن تهانيه الصادقة لقادة البلدين في رسالة على منصة «اكس». وقال: «أشجعكم حالياً على توقيع اتفاق السلام بسرعة».