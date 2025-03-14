«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين

كشفت عملية «الفارس الشهم 3»، عبر حسابها الرسمي على منصة «X»، أمس، عن بدء استهداف المخيمات ومراكز النزوح المسجلة عبر البوابة الإلكترونية، حيث واصلت تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في تلك المواقع.

وذلك في غطار التزامها المستمر بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الاستجابة الطارئة. وكانت العملية، التي تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة، في ظل ظروف الحرب والحصار، التي يعيشها سكان القطاع، قد أعلنت منذ قرابة أسبوع عن إغلاق البوابة الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء استقبال طلبات المرحلة الأولى، حيث انطلقت الدورة الأولى من توزيع المساعدات الإغاثية على المستفيدين، ابتداء من 5 مارس الماضي في محافظة رفح.

إلى ذلك، وتعزيزاً لقيم التضامن والتكافل في شهر رمضان المبارك، شاركت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، عائلات فلسطينية الإفطار، وأحيت أجواء رمضانية مليئة بالأمل معهم.