عبدالله بن زايد: نتطلع إلى العمل مع الدنمارك وتطوير التعاون المشترك

استقبل جلالة الملك فريدريك العاشر، ملك مملكة الدنمارك، في القصر الملكي بالعاصمة كوبنهاغن أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى مملكة الدنمارك.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للدنمارك وشعبها بالتقدم والازدهار، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

وحمّل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات بالرخاء والازدهار، مؤكداً على العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والدنمارك وسبل تعزيز جوانب التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بزيارة مملكة الدنمارك، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع الدنمارك للاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتنمية وتطوير مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

لقاء ومذكرة تفاهم

وفي لقاء منفصل في كوبنهاغن، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع لارس لوكه راسموسن، وزير خارجية مملكة الدنمارك، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووقع سموه ووزير الخارجية الدنماركي على مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال النظم الزراعية والغذائية المستدامة.

كما استعرض الجانبان خلال اجتماعهما المشترك مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته في العديد من القطاعات، ومنها الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الداعمة للأولويات التنموية للبلدين.

وتبادل الوزيران خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لصون السلم والأمن الدوليين.

تعزيز العلاقات البرلمانية

وفي لقاء ثالث، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سورين جاد يانسن، رئيس البرلمان الدنماركي وبحثا سبل الارتقاء بالعلاقات العلاقات البرلمانية، كما استعرضا آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على الدور المهم للبرلمانات في تقوية وتمتين العلاقات بين الدول.

حضر اللقاءين، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وفاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج وسفيرة الدولة غير المقيمة لدى مملكة الدنمارك، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.