الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطاراً جنوب غرب باكستان

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الإرهابية الغاشمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.