الإمارات وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال استفباله اليوم في أبوظبي، سعادة نيكولا نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلماني لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي - متانة علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

وقال علي النعيمي، إن البلدين يرتبطان بعلاقات متنامية ومتبادلة في العديد من القطاعات الحيوية والتي شهدت ازدهارا مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خاصة في مجالات الطاقة والعمل المناخي، فضلا عن علاقات الشراكة الراسخة في المجالات التنموية الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والاستدامة.