الإمارات تتضامن مع الأرجنتين وتعزي في ضحايا الفيضانات

أبوظبي - وام، بوينس أيريس- وكالات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الأرجنتين التي تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في عدد من القتلى والمصابين، وأحدثت أضراراً جسيمة في مناطق جنوب شرق محافظة بوينس أيريس.وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الأرجنتين ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت السلطات الأرجنتينية أعلنت الأحد مقتل 16 شخصاً على الأقل وفقدان أثر عشرات آخرين في مدينة باهيا بلانكا الساحلية بسبب فيضانات مفاجئة وعنيفة ناجمة عن عاصفة ضربت البلاد الجمعة.

وأعلن الرئيس خافيير ميلي الحداد الوطني ثلاثة أيام. وقالت الرئاسة في بيان: «ستواصل كل قطاعات الحكومة الوطنية تكريس قواها لمساعدة الضحايا في هذه اللحظة المؤلمة لجميع الأرجنتينيين». وأعلن رئيس بلدية المدينة فيديريكو سوسبييليس أن الفيضانات تسببت في أضرار تقدر بنحو 370 مليون يورو.

وتلقت السلطات المحلية أيضاً أكثر من 100 بلاغ عن أشخاص مفقودين عقب العاصفة التي ضربت المدينة التي تضم أحد الموانئ الرئيسية في الأرجنتين، وتقع على بعد 600 كيلومتر جنوب بوينس أيرس.

واختفت فتاتان بعد أن جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة في غضون ثوانٍ، وهي مأساة صدمت الأرجنتين.

وسبق أن شهدت المدينة أحداثاً مناخية قاسية. ففي نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كلم/ساعة إلى مقتل ثلاثة عشر شخصاً عندما انهار سقف أحد النوادي الرياضية.

وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن عشرات الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم، بينهم فتاتان وشخصان بالغان. وقالت السلطات إن هؤلاء جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار التي بدأت تهطل على مدينة باهيا بلانكا.

وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء أكثر من 1450 شخصاً من المدينة الواقعة جنوب العاصمة بوينس أيريس. ويشمل الذين تم إجلاؤهم مرضى من مستشفى محلي.

وبلغ منسوب مياه الأمطار التي هطلت على مدينة باهيا بلانكا في الأيام الأخيرة حوالي 12 بوصة (300 مليمتر)، في حين أن المتوسط ​​الشهري التاريخي يبلغ حوالي 5 بوصات (129 مليمتراً).