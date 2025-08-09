عمار النعيمي يبحث مع سفير إندونيسيا سبل توطيد التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، حسين باقيس، سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالسفير الإندونيسي، متمنياً سموه له النجاح والتوفيق، بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين في مختلف القطاعات.

وبحث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والسفير حسين باقيس، سبل توطيد التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الإندونيسية، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وأعرب السفير الإندونيسي عن خالص امتنانه لسمو ولي عهد عجمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده إمارة عجمان من نهضة وتطور وفرص واعدة لنجاح الأعمال على الصعد كافة.

حضر اللقاء، الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري في عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان حاكم عجمان.