رئيس وزراء نيبال يطّلع على التصميم المعماري الاستثنائي لمتحف المستقبل

undefined's profile picture

البيان

دبي
رئيس وزراء نيبال خلال زيارته متحف المستقبل
رئيس وزراء نيبال خلال زيارته متحف المستقبل

استضاف متحف المستقبل، كيه بي شارما أولي، رئيس وزراء جمهورية نيبال، برفقة وفد رفيع المستوى، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

واطّلع خلال جولته في المتحف على تصميمه المعماري الاستثنائي، وأبرز معالمه وتجارب الزوار التفاعلية، إضافة إلى الابتكارات العالمية المتنوعة التي يعرضها لزواره من مختلف أنحاء العالم.

كما تعرف خلال الزيارة على دور المتحف، كونه منصة عالمية تعزز التقارب الثقافي والتعاون الدولي، من خلال استضافة مؤتمرات وفعاليات تستشرف أبرز التحولات والتوجهات المستقبلية في مختلف مجالات التنمية والابتكار.