عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون الثقافي والدفاعي مع فرنسا

سموه: العلاقات الإماراتية الفرنسية تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والاحترام والمصالح المشتركة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في باريس أمس، كلاً على حدة، رشيدة داتي، وزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية، وسيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي، وألكسيس كوهلر، الأمين العام لقصر الإليزيه.

جرى خلال اللقاءات، التي عقدت في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى باريس، بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وفرنسا، كما تم بحث عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالصناعات الثقافية والإبداعية، عطفاً على بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية.

وخلال لقاء سموه مع وزيرة الثقافة، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر في مسار التعاون الثقافي بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات ودار «أوركسترا باريس الفلهارمونية».

وقع مذكرة التفاهم معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية، ومن الجانب الفرنسي رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، وأوليفييه مانتي، المدير العام لأوركسترا باريس الفلهارمونية.

اجتماع مشترك

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس، سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر وزارة القوات المسلحة الفرنسية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

عقب ذلك عقد سموه اجتماعاً مشتركاً مع سيباستيان ليكورنو، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

لقاء

كما التقى سموه، أمس، ألكسيس كوهلر، الأمين العام لقصر الإليزيه، وبحثا العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية المشتركة التي تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتدعم تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام.

وأعرب سموه عن اعتزازه بزيارة فرنسا، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين لتوفير المناخ المثالي لدعم نمو هذه العلاقة المتميزة وتوسيع مجالات التعاون بما يدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وفهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى جمهورية فرنسا، وعمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.