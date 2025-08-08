الإمارات تشارك باكستان الاحتفال بـالذكرى الـ78 ليوم الاستقلال

تشارك دولة الإمارات جمهورية باكستان الإسلامية احتفالها بالذكرى الـ78 ليوم استقلال باكستان، عبر احتفال جماهيري ضخم يقام بمركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي، يوم 10 أغسطس الجاري، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وزير التسامح والتعايش، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الباكستانية في الدولة.

وتهدف الاحتفالية الضخمة التي تنظمها صفحة «الإمارات تحب باكستان» بالتعاون مع جمعية باكستان في دبي، ومشاركة شرطة دبي، إلى مشاركة أبناء الجالية الباكستانية بالدولة الاحتفاء بيوم الاستقلال الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية، وبما يعكس تجانس وتنوع الثقافة والفنون والفلكلور الباكستاني الثري.

ويترجم العلاقات التاريخية وروابط الصداقة الممتدة بين البلدين، حيث يضم برنامج الاحتفالية فعاليات متنوعة لتسليط الضوء على ثقافة وتراث باكستان، ومساهمات الجالية الباكستانية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتتضمن الاحتفالية، التي يتوقع أن تستقطب نحو 60 ألف شخص، تكريماً لأصحاب الإنجازات من أبناء الجالية الباكستانية في الإمارات، وبرنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية والفلكلورية التي تعبر عن مختلف جوانب الثقافة الباكستانية وتنوعها، وتناسب مختلف أفراد الأسرة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والعلاقات الإيجابية المتبادلة مع كل شعوب ودول العالم، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أبناء مختلف الثقافات.