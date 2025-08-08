سفير الإمارات والأمينة العامة لرابطة دول الكاريبي يبحثان تعزيز الشراكة

التقى هزاع الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، بنويمي إسبينوزا مدريد، الأمينة العامة المعينة حديثاً لرابطة دول الكاريبي، وذلك في مقر أمانة الرابطة، في إطار زيارة رسمية يجريها لجمهورية ترينيداد وتوباغو.

وأكد هذا اللقاء التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز علاقاتها مع دول منطقة الكاريبي، وحرص الدولة على توسيع آفاق التعاون في مجالات مثل التنمية المستدامة والتبادل الثقافي.

وأشار الكعبي، خلال الاجتماع، إلى العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع رابطة الدول الكاريبية، ولا سيما منذ حصولها على صفة مراقب في مارس 2017، معتبراً ذلك جزءاً من التزامها الأوسع بدعم أولويات التنمية في المنطقة.

وسلط الضوء على الأهداف المشتركة بين الجانبين، في الحفاظ على النظم البيئية البحرية، والنهوض بالسياحة المستدامة، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ويأتي اللقاء في إطار دور دولة الإمارات شريكاً لرابطة الدول الكاريبية، حيث ناقش الكعبي والأمينة العامة مبادرات مشتركة وبرامج تبادل واستثمارات في الطاقة النظيفة، مشيرين إلى جهود سابقة، مثل صندوق الطاقة المتجددة بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي، الذي أطلق عام 2017.