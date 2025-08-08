لجنة رابطة «آسيان» تعقد اجتماعها الثالث بأبوظبي

عقدت لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المكونة من سفراء الدول أعضاء في الرابطة لدى دولة الإمارات اجتماعها الثالث، حيث اجتمعت، في أبوظبي، مع معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة.

وذلك ضمن جهود تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والرابطة التي انضمت إليها الدولة في عام 2022 بصفة شريك حوار قطاعي، وبدء تنفيذ خطة العمل المشتركة للأعوام 2024 - 2028.

وترأس الاجتماع حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات، بمشاركة سفراء كل من مملكة ماليزيا، وبروناي دار السلام، وجمهورية الفلبين، وجمهورية سنغافورة، ومملكة تايلاند، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ورحّب معالي الصايغ بسفراء دول رابطة آسيان، وأشاد بالتقدم المحرز في مسار الشراكة بين الجانبين، وأكد التزام الدولة بترسيخ أواصر التعاون. وأشار معاليه إلى دور اللجنة كمنصة فاعلة لتعزيز التنسيق واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في إطار الخطة المعتمدة.