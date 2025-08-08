وفد «بريدج» يبحث فرص التعاون الإعلامي بين الإمارات وكوريا

وصل وفد «بريدج» إلى العاصمة الكورية سيئول، في محطته الثالثة من الجولة الآسيوية التي شملت مدينة شنغهاي الصينية وأوساكا اليابانية، وذلك ضمن التحضيرات لانعقاد «قمة بريدج 2025» المقرر تنظيمها في العاصمة أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والتي ستجمع نخبة من صنّاع المحتوى الإعلامي والثقافي والفني وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وترأس معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الوفد الذي ضم الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، خلال الزيارة التي أقيمت في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس الجاري.

وشهدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات الكورية المتخصصة في قطاع الإعلام والصناعات الرقمية والإبداع التقني والرسوم المتحركة والإنتاج السينمائي وصناعة المحتوى.

والتقى الوفد كيم تاي كيون، نائب عمدة سيئول الأول للشؤون الإدارية في حكومة مدينة سيئول، بحضور عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، حيث شهد اللقاء بحث سبل بناء شراكات طويلة الأمد تدعم رسالة «قمة بريدج».

وتضمنت الزيارة اجتماعات مع عدد من ممثلي شركات كورية في قطاعات متعددة وتقديم عرض عن الأهمية الاستراتيجية لقمة «بريدج»، ودورها في تعزيز الحوار الدولي وتشكيل مستقبل الإعلام العالمي، ووجه الوفد الدعوة لممثلي الشركات الكورية لحضور القمة والمشاركة في فعالياتها في ديسمبر المقبل.

واجتمع الوفد مع بروس إس. لي، رئيس قسم التسويق وعلاقات المستثمرين في شركة «آي أون كوميونيكيشنز»، وجون جونغ كيوم كيم، كبير المحامين في شركة «دينتونز»، ودي كي كيم، الرئيس التنفيذي لشركة «لوت كاليفرس» وتشوي جونغ مين، مدير النمو في شركة «إس إم إنترتينمنت»، وجيك لي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماث-بريسو»، وتشانغشين بارك، رئيس «كايا» المتخصصة بصناعة الرسوم المتحركة.

وأجرى الوفد نقاشات مع خبراء قانونيين ومستثمرين وأكاديميين، ركزت على نقطة الالتقاء بين القانون والتعليم والابتكار.

وحول أهمية هذه النقاشات، أكد معالي عبدالله آل حامد أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ موقعها كمنصة عالمية للتعاون الإعلامي، وبناء شراكات نوعية مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن «قمة بريدج» تترجم هذا التوجه من خلال جمعها قادة الإعلام العالمي.