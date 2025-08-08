«الخارجية» تطلق «بطاقة خدمات المسافر الإماراتي»

أطلقت وزارة الخارجية بطاقة خدمات المسافر الإماراتي، التي توفر باقة متكاملة من الخدمات بخطوة واحدة، حيث تأتي هذه المبادرة، تماشياً مع سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية التي تضع مواطني الدولة في مقدم أولوياتها، لا سيما أثناء وجودهم خارج الدولة.

وتتضمن بطاقة خدمات المسافر الإماراتي خدمة «تواجدي»، التي تُمكّن الأفراد وعائلاتهم من التسجيل المسبق، وخدمة إصدار وثيقة العودة خلال 30 دقيقة، في حال فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز السفر، أو عند عودة المواليد الجدد.

بالإضافة إلى صفحة إرشادات السفر، حسب كل وجهة، وهي صفحة تفاعلية تحدث لحظياً، وتقدم كافة المعلومات والتعليمات التي قد يحتاجها المسافر الإماراتي أثناء سفره خارج الدولة، إلى جانب رقم الطوارئ 0097180024 المُخصص لمواطني الدولة في الخارج.

ويمكن الحصول على البطاقة عند السفر من مطار زايد الدولي بأبوظبي، ومطار دبي الدولي في مواسم العطلات، حيث تتميز بإمكانية الوصول السريع إلى جميع الخدمات في أي وقت.