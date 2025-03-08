الإمارات تواصل تقديم الدعم الإغاثي لأطفال غزة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية. وشملت المساعدات الأخيرة توزيع الملابس الشتوية على الأطفال في جنوب قطاع غزة، لدعمهم ومساندتهم في ظل برد الشتاء والأوضاع الصعبة.



وتعزيزاً لقيم التضامن والتكافل في شهر رمضان المبارك، تقدم عملية «الفارس الشهم 3» التمور والمياه والمصاحف على المصلين في مساجد غزة، خلال الشهر الكريم. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى التخفيف من معاناة السكان، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات بمختلف المناطق المنكوبة والمتضررة.