الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال غرب باكستان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أمنية في شمال غرب باكستان، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الإرهابية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.