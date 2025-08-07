عمار النعيمي وسفير تركيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بالديوان الأميري، لطف الله غوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالسفير التركي، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب لطف الله غوكتاش عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، متوجهاً بالشكر لسموه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده دولة الإمارات عموماً، وإمارة عجمان خصوصاً، من نهضة وازدهار على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.