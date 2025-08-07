عبدالله آل حامد يطلع على الابتكارات الصينية في الألعاب الإلكترونية

في إطار الجولة التحضيرية لانعقاد قمة «بريدج 2025»، المنصة العالمية الأضخم التي تجمع قادة ونخبة صناع المحتوى الإعلامي والثقافي والإبداعي وصناع القرار.

والمقرر تنظيمها في العاصمة أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، قام معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، يرافقه وفد «بريدج»، بزيارة معرض ومؤتمر «تشاينا جوي 2025»، أكبر حدث في قطاع الترفيه الرقمي على مستوى الصين.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات الصينية في مجالات الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي بين دولة الإمارات والصين في الصناعات الإبداعية المتنامية.

واستقبل الوفد هان تشيهاي، مؤسس «هاول إكسبو» ومؤسس معرض ومؤتمر الترفيه الرقمي الصيني «تشاينا جوي»، الذي لعب دوراً أساسياً في ترسيخ مكانة المعرض في صناعة الترفيه الرقمي على المستوى العالمي، حيث نجح، من خلال 20 عاماً من التطوير المستمر، في تحويله إلى أحد أبرز المعارض الرائدة في هذا القطاع عالمياً.

وخلال الزيارة، اطلع معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد والوفد المرافق على أحدث الابتكارات المتطورة في مجالات ألعاب الهواتف والأجهزة اللوحية، والتكنولوجيا التفاعلية، والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول التنقل الذكي.

حيث استعرضت شركة «وان بلاس» OnePlus، العلامة الرائدة المتخصصة بالهواتف الذكية والتابعة لـOPPO، أجهزة ذكية محسنة للألعاب تتضمن أنظمة تبريد متطورة وشاشات عالية التردد.

كما استعرضت منصة «دوين» Douyin؛ النسخة المحلية من TikTok، أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة تتيح لصناع المحتوى في مجال الألعاب إنشاء محتوى تفاعلي في الوقت الفعلي، وإطلاق حملات ألعاب واسعة الانتشار، وشملت الجولة أيضاً شركة «بي واي دي» BYD الرائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية، والتي عرضت أنظمة ذكية ومنصات ألعاب مدمجة، تُظهر تداخل مستقبل التنقل الذكي والترفيه.

فيما استعرضت شركة «كرييت إيه آي» CreateAI رؤى مبتكرة حول الوجهة التالية للذكاء الاصطناعي التوليدي في تصميم الشخصيات الافتراضية التي يتحكم بها الكمبيوتر لا اللاعب NPCs، مقدمة لمحة على عالم الميتافيرس.

وأكد معالي عبدالله آل حامد على الدور المحوري للتقنيات الرقمية المتقدمة في إعادة صياغة صناعة الترفيه والألعاب، موضحاً أن معرض «تشاينا جوي» هو واحد من أهم المنصات العالمية التي تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، التي تقود التحول في هذا القطاع، والتي باتت تمثل القوة الدافعة الأساسية لنمو الصناعة وارتقائها إلى آفاق جديدة.

وأشار معاليه إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا والترفيه الرقمي، لتعزيز التبادل المعرفي، وتبني أحدث الحلول الذكية، التي تثري تجربة المستخدم وتدفع عجلة الابتكار في المنطقة.

وفي إطار «بريدج» تسعى دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لهذه المنظومة الإبداعية الناشئة، حيث ستجمع قمة «بريدج 2025» في العاصمة الإماراتية أبوظبي قياديين عالميين في مجال الإعلام وصناعة الألعاب والتكنولوجيا والترفيه الرقمي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والصين والمجتمع العالمي لصناعة الألعاب، ومن خلال دعم هذه القطاعات، تهدف «بريدج» إلى تعزيز دورها كمنصة لبناء مسارات تعيد رسم مستقبل المحتوى الرقمي والاتصال على المستوى العالمي.