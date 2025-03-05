أنور قرقاش: موقف الإمارات تاريخي ومبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن موقف الإمارات تاريخي ومبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن قمة فلسطين في مصر أكدت الثوابت العربية الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والداعمة للسلام كخيار استراتيجي عبر حل الدولتين.

وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "تشرفت بالمشاركة ضمن وفد الدولة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد، حفظه الله، إلى قمة فلسطين في مصر الشقيقة. موقف الإمارات تاريخي ومبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وقد أكدت القمة الثوابت العربية الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والداعمة للسلام كخيار استراتيجي عبر حل الدولتين وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".