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الإمارات

منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية بالقاهرة

  • نيابة عن رئيس الدولة
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وام

القاهرة
منصور بن زايد خلال القمة بحضور تميم بن حمد آل ثاني وإسماعيل عمر جيله وعبد اللطيف رشيد وجوزيف عون وناصر بن حمد آل خليفة وعدد من القادة والمسؤولين
وام
منصور بن زايد خلال القمة بحضور تميم بن حمد آل ثاني وإسماعيل عمر جيله وعبد اللطيف رشيد وجوزيف عون وناصر بن حمد آل خليفة وعدد من القادة والمسؤولين
منصور بن زايد لدى وصوله إلى القاهرة
وام
منصور بن زايد لدى وصوله إلى القاهرة
سموه خلال حضوره للمشاركة في أعمال القمة
وام
سموه خلال حضوره للمشاركة في أعمال القمة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية غير العادية بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتي افتتح أعمالها أمس، في القاهرة فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

شارك في القمة عدد من قادة الدول العربية ورؤساء حكوماتها وممثليها بجانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وضم وفد الدولة المشارك كلاً من: معالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة بن شاهين خليفة المرر، وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.