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الإمارات

سعود بن صقر يستقبل سفير تركيا

  • بمناسبة تسلم السفير مهام عمله الجديد
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وام

رأس الخيمة
سعود بن صقر خلال استقباله لطف الله جوكتاش
وام
سعود بن صقر خلال استقباله لطف الله جوكتاش

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، لطف الله جوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.

تقدير

من جانبه، عبّر لطف الله جوكتاش عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية المستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.