بحث تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات ومولدوفا

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ميهاي بوبشوي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مولدوفا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها. حضر اللقاء اناتول فانغيلي سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة.

كما استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، دمترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء مهام عمله في الدولة.

وأكد معاليه خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين والسعي نحو تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. وأثنى معاليه على جهود السفير متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

إلى ذلك، زار ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مولدوفا، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه أناتولي فانغيلي، سفير الجمهورية لدى الدولة، والوفد المرافق.

وتجول بوبشوي والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية.

حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.

وقدمت شيماء الكندي، أخصائية الجولات الثقافية، للضيف والوفد المرافق، شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وزار بوبشوي والوفد المرافق ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أرسى دعائم ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة «فضاءات من نور».