أنور قرقاش: الإمارات ملتزمة بدعم جهود وقف إطلاق النار في السودان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية والإقليمية للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وحماية المدنيين.

وقال معاليه عبر حسابه في منصة "إكس": "الإمارات ترد على مزاعم سلطة بورتسودان، أحد أطراف الحرب، وتؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ينهي هذه الحرب، ويضمن مستقبلاً آمناً للسودان وشعبه الشقيق."

وكانت دولة الإمارات قد أعربت عن رفضها القاطع للمزاعم والاتهامات الباطلة التي وردت في البيان الصادر عن سلطة بورتسودان، والتي ادعت زوراً تورط دولة الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة.

وأكدت الإمارات أن هذه الادعاءات، التي تفتقر إلى أي دليل، لا تعدو كونها مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد هذه الحرب الأهلية التي امتدت إلى أكثر من عامين وإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.