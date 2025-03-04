استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات وبالاو

التقى محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، السفير غير المقيم لدى جمهورية بالاو، سورانجيل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل السفير الزعابي تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى سورانجيل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو والحكومة الجديدة على تنصيبهم رسمياً، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة تعزيز العلاقات مع بالاو الصديقة في مختلف المجالات.

‏وحمّل رئيس جمهورية بالاو، السفير الزعابي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المتبادلة.