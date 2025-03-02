«حمدان بن راشد للعلوم» تبحث تعزيز التعاون مع «الإيسيسكو»

استقبل الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور أحمد سعيد ولد أباه، مستشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي في دعم التعليم والتميز التربوي في دول العالم الإسلامي.

وناقش اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين سبل تطوير المبادرات الداعمة للقطاع التعليمي، وآليات دعم الممارسات التربوية المتميزة، بما يعزز تحقيق أهداف البرامج المشتركة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور خليفة السويدي حرص المؤسسة على تعزيز حضور دولة الإمارات على مستوى المبادرات الإقليمية والدولية في مجال التعليم، مشيراً إلى أن التعاون مع منظمة الإيسيسكو باعتبارها من أهم المؤسسات المعنية بالتربية والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي يخدم الأهداف المشتركة،لافتاً إلى أهمية العمل المشترك، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، خصوصاً في مجالات جودة التعليم وتمكين المعلمين.

وأضاف أن المؤسسة تؤكد التزامها مع منظمة الإيسيسكو في تشجيع الجهود الموجهة إلى تطوير المنشآت التربوية في الدول الإسلامية، من خلال جائزة حمدان-الإيسيسكو، وكذلك تمكين تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من خلال مشروع «مشكاة».

وأشاد المدير التنفيذي بالاهتمام الكبير، الذي تحظى بها المشروعات المشتركة من قبل المنظمة، مما حقق تأثيراً إيجابياً في المجتمعات الإسلامية نحو توجيه الدعم إلى تطوير المؤسسات التعليمية.

وأشاد الدكتور أحمد سعيد ولد أباه بالدور الريادي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في دعم التعليم والتميز التربوي، وأثنى على المشروعات النوعية، التي تعمل عليها بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، مؤكداً حرص الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسة، وتقديره العميق لهذه الشراكة المتميزة، التي أتاحت فرصة الاستفادة من الخبرات الرائدة للمؤسسة في تمكين المعلمين وتعزيز جودة التعليم .