خالد بن محمد: رؤى مشتركة تجمع الإمارات وباكستان في المجالات التنموية والاقتصادية

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، إلى العاصمة «إسلام آباد»، في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ودولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين.

وبحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وآصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد أمس في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي مستهل اللقاء، رحّب آصف علي زرداري، بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس آصف علي زرداري، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار في شتى المجالات.

وحمّل الرئيس آصف علي زرداري، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار. وخلال اللقاء، منح الرئيس آصف علي زرداري، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسام «نيشان باكستان»، الذي يُعد أعلى وسام مدني في البلاد، وذلك تقديراً لجهود سموه في تعزيز العلاقات الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس آصف علي زرداري، على هذا التكريم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية باكستان، بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة. جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإماراتية - الباكستانية المتينة، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية باكستان الإسلامية وهي العلاقات التي تحظى باهتمام قيادتي البلدين الصديقين.

إلى ذلك، عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع دولة محمد شهباز شريف، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة إسلام آباد. وجرت لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مقر رئاسة الوزراء، مراسم استقبال رسمية.

وفي بداية اللقاء، رحب دولة محمد شهباز شريف، بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية باكستان بدولة الإمارات وقيادتها وشعبها. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة توطيد علاقات التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكات الإماراتية - الباكستانية، والبناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا الصدد، مشيراً سموه إلى الرؤى المشتركة التي تجمع البلدين وقيادتهما وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين. وأشار سموه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان تشكل نموذجاً للتعاون المثمر في مجالات تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية، والتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة، والاستثمار في قطاع البنوك والمصارف، ما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى هامش اللقاء، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ودولة محمد شهباز شريف توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية في مجالات متنوعة بين مؤسسات وشركات من كلا البلدين.

وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين شركة قطارات الاتحاد ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الحالية.

كما تم توقيع اتفاقية في مجال التعدين بين «إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية، وهي شركة تابعة لشركة «2 بوينت زيرو» التي تنتمي إلى الشركة العالمية القابضة، من الجانب الإماراتي؛ وشركة «ماري إنرجي» الباكستانية؛ لإنشاء مشروع استكشاف مشترك لمعدني النحاس والذهب في منطقة شاغاي.

وجرى أيضاً، على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية بين شركة «إيف هولدينغ آر سي إس»، التابعة لشركة «2 بوينت زيرو» التي تنتمي إلى الشركة العالمية القابضة، و«فيرست وومن بنك ليمتد» (بنك المرأة الأول)، تمتلك بموجبها «إيف هولدينغ آر سي إس» ما نسبته 82.64 % من حصة أسهم البنك، الذي يدير 42 فرعاً في مختلف أنحاء باكستان، وذلك ضمن عملية الخصخصة التي تنفذها الحكومة الباكستانية في عدد من القطاعات.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجلس الاستثمار الباكستاني؛ لاستكشاف فرص تطوير منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من ميناء كراتشي وميناء قاسم، ما سيساهم في تسهيل التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «2 بوينت زيرو» التابعة للشركة العالمية القابضة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي علي محمد حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، وغانم السويدي، مدير عام الشؤون الأمنية في المجلس الأعلى للأمن الوطني، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ».

على صعيد متصل، وبحضور رئيس وزراء جمهورية باكستان، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد، أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة دولة الإمارات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

واختتم سموه، الزيارة الرسمية، حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرته قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجانب الباكستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق.