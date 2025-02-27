100 طن مساعدات إلى غزة بمناسبة شهر رمضان

في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني، أعلنت كل من جمعية الإحسان الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية دار البر عن تقديم 100 طن من المواد الغذائية و5 آلاف مصحف لصالح المتضررين في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» بمتابعة من الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية.

وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف التخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية وتوفير الاحتياجات الأساسية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويعكس هذا الدعم التزام المؤسسات الخيرية الإماراتية بتعزيز قيم التضامن الإنساني ومدّ يد العون للأشقاء الفلسطينيين، تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، خاصة في أوقات الأزمات.