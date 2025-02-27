حاكم رأس الخيمة يبحث مع سفير الهند وقنصلها العام تعزيز العلاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدما للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير والقنصل العام، وبحث معهما العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية الهند في مختلف المجالات، مشيداً بجهودهما في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وعبر سنغاي سودهير، وساتيش كومار سيفان، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.