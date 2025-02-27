الاتحاد النسائي و«الكويتي للجمعيات النسائية» يتعاونان لبناء قدرات المرأة

وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال اختصاصات الطرفين، وبناء قدرات المرأة وتنمية إمكاناتها للمشاركة الفاعلة في المجتمع، ووضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة التي يتفق عليها الطرفان، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال إعداد السياسات والبرامج وخطط العمل والتشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة، والدراسات والوثائق والمطبوعات والمعلومات والبحوث والتقارير والبحوث المعنية بالمرأة، إلى جانب تنظيم عقد الدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل والمؤتمرات.

وأعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن اعتزازها بالعلاقات الأصيلة الراسخة بين الإمارات والكويت الشقيقة، وما يجمعهما من تاريخ عريق، وحاضر مشرق، ومستقبل مزهر، نتطلع له سوياً، لترسيخ الانسجام والتكامل وتعزيز الاستقرار والرخاء والازدهار للبلدين، في ظل القيادة الحكيمة في الدولتين الشقيقتين.

وأضافت: «تعكس هذه المذكرة حرصنا والتزامنا بدعم المرأة والعمل يداً بيد لوضع خطط استباقية ذات رؤية بعيدة المدى، نستحدث بها المبادرات والبرامج ونتبادل الحلول والخبرات، التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة للمرأة في وطنينا الغاليين».