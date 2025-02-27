الإمارات والبحرين تبحثان التعاون الرقابي

بحث معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالقطاع الرقابي، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في جهاز الإمارات للمحاسبة في أبوظبي، كيفية الاستفادة من خبرة الإمارات في مجال الرقابة المالية، وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تسخير المنصات الرقمية الحديثة مثل منصة «المرصاد» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة عمليات التدقيق ودعم منظومة الرقابة في مملكة البحرين.

ويعكس هذا التعاون التزام البلدين بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعميق التعاون في مجال الرقابة المالية والإدارية، مثلما يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الشفافية والمساءلة.