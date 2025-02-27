الإمارات وجنوب أفريقيا تناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية

استقبل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، دين ماكفرسون، وزير الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب أفريقيا، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك في ديوان الوزارة بإمارة دبي.

وتأتي زيارة الوزير الجنوب أفريقي في إطار جولته في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية، وتطوير المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية المستدامة، والنقل.

وتم استعراض أبرز مشاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية ومبادراتها الرائدة في مجالات البنية التحتية والنقل.

وأكد المهندس حسن المنصوري أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات الدولية في مختلف القطاعات، وخاصة البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول لتحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب دين ماكفرسون عن تقديره للجهود، التي تبذلها دولة الإمارات في تطوير قطاع البنية التحتية، مؤكداً رغبة جنوب أفريقيا في تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، التي تلبي تطلعات المستقبل. وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، وبحث فرص التعاون المستقبلي في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.