محمد بن سعود يستعرض توطيد العلاقات مع القنصل الأمريكي

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، روبرت رينز قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الوفد المرافق للقنصل الأمريكي وعدد من المسؤولين في رأس الخيمة.

لقاء

إلى ذلك استقبل سموه، أمس في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، رجل الأعمال أحمد بكيرات، المؤسس لـ «إيتالفود» المتخصصة في صناعة الأجبان، والمستثمر الرئيس في مجموعة «بي.إم.جي».

وشكر سموه خلال اللقاء، رجل الأعمال أحمد بكيرات على مساهماته المجتمعية والإنسانية مع مؤسسة «أجر» الإنسانية، مشيراً سموه إلى أن مساهماته أثرت بشكل كبير في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تقديم العون والمساندة إلى المحتاجين.

حضر اللقاء، الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أجر الإنسانية، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وياسر الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».