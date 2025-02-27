محمد بن سعود يستعرض توطيد العلاقات مع القنصل الأمريكي

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، روبرت رينز قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.
حضر اللقاء، الوفد المرافق للقنصل الأمريكي وعدد من المسؤولين في رأس الخيمة.
لقاء
إلى ذلك استقبل سموه، أمس في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، رجل الأعمال أحمد بكيرات، المؤسس لـ «إيتالفود» المتخصصة في صناعة الأجبان، والمستثمر الرئيس في مجموعة «بي.إم.جي».
وشكر سموه خلال اللقاء، رجل الأعمال أحمد بكيرات على مساهماته المجتمعية والإنسانية مع مؤسسة «أجر» الإنسانية، مشيراً سموه إلى أن مساهماته أثرت بشكل كبير في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تقديم العون والمساندة إلى المحتاجين.
حضر اللقاء، الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أجر الإنسانية، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وياسر الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».