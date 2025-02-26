هزاع بن زايد مهنئاً الكويت: معاً نواصل المسيرة الزاهرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير، معرباً سموه عن أمنياته للأشقاء الكويتيين بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أجمل التهاني للكويت بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لأهلنا في الكويت مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومعاً نواصل المسيرة الزاهرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين».