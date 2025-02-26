شرطة أبوظبي تشارك السفارة الكويتية احتفالاتها بالعيد الوطني

شاركت شرطة أبوظبي في احتفالات سفارة دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة العيد الوطني الـ 64 لدولة الكويت الشقيقة، مؤكدة الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وشارك جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة في المسيرة الاحتفالية التي تقدمها فرسان شرطة أبوظبي «الخيالة» ودورية الدراجات الهوائية بإدارة الدوريات الخاصة والدوريات الشرطية ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية.

وقدمت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة أمام الضيوف مقطوعات موسيقية معبرة ابتهاجًا بالمناسبة الوطنية.