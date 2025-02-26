«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يحتفي بالعيد الوطني للكويت

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الاحتفالات التي أقامتها السفارة الكويتية بالعيد الوطني للكويت وذكرى التحرير، بمعرض لصور تاريخية توثق عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين.

وقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى جمال محمد الغنيم، السفير الكويتي لدى الدولة، كتاب «زايد رحلة في صور»، وهو موسوعة بصرية من الصور النادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجسد إرثه العظيم، وقيمه النبيلة، وعطاءه وحبه لوطنه.

وقد وثقت صور المعرض في حفل السفارة الكويتية، بعض اللقاءات التي جمعت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأمراء الكويت وقادتها.