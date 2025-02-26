طحنون بن زايد: تجمعنا أواصر الأخوة والتاريخ والرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الأشقاء في دولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني وذكرى التحرير.

وأكد سموه أن الإمارات والكويت تجمعهما أواصر أخوة وتاريخ ورغبة مشتركة لتعزيز علاقاتهما في المجالات كافة.

وقال سموه في تغريدة نشرها أمس على حسابه في منصة «إكس»: «‏أهنئ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشعب الكويت الشقيق بأعيادهم الوطنية، متمنياً لهم مواصلة مسيرة التنمية والرخاء».

‏وأضاف سموه: «تجمع الإمارات والكويت أواصر الأخوة والتاريخ والرغبة المشتركة لتعزيز علاقاتهما في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين».