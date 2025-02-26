أحمد بن سعيد: كل عام والكويت تزهو بمجدها وأصالتها

هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قيادة وشعب الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير. وأكد سموه أنه في هذه المناسبة «نجدد العهد على مشاعر الأخوة التي تربطنا عبر الزمن».

ونشر سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في يوم الكويت الوطني، نحتفل بوطن عزيز وشعب كريم، ونهنئ قيادة حكيمة رسمت طريق التقدم والازدهار. هذا اليوم نجدد فيه العهد على مشاعر الأخوة التي تربطنا عبر الزمن، ونؤكد على مستقبل مشترك يجمعنا بكل فخر». وأضاف سموه: «كل عام وعلاقاتنا تزداد قوة وعمقاً.. كل عام والكويت تزهو بمجدها وأصالتها، وتواصل ريادتها في النجاح والتميز».