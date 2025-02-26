حمدان بن زايد: الإمارات والكويت مستقبل مشرق بالمحبة والعمل المشترك

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة قيادة وشعب الكويت الشقيقة باليوم الوطني وذكرى التحرير.

وأكد سموه أن الإمارات والكويت يجمعهما تاريخ من الأخوة والتعاون ومستقبل مشرق بالمحبة والعمل المشترك.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»، أمس: «أهنئ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني، سائلين الله أن يديم عليها الأمن والازدهار».

وأضاف سموه: «الإمارات والكويت يجمعهما تاريخ من الأخوة والتعاون ومستقبل مشرق بالمحبة والعمل المشترك. كل عام والكويت بخير».