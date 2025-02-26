«الهوية وشؤون الأجانب» تحتفل مع الكويتيين بيومهم الوطني في مطار دبي

احتفلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مع الأشقاء الكويتيين بيومهم الوطني، حيث استقبلت المسافرين القادمين من دولة الكويت عبر مطار دبي الدولي في أجواء مميزة تُجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وشهدت الفعالية تخصيص كاونتر خدمة خاص يحمل شعار «للكويت وأهلها .. هذا كاونتركم، وهذي داركم، نورتوا الإمارات»، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة البوابات الذكية باللون الأزرق، ما أضفى لمسة احتفالية زادت من بهجة المناسبة. وشاركت الشخصيتان الأيقونتان، سالم وسلامة، في استقبال الأطفال والترحيب بهم، ليضفوا على الحدث أجواء عائلية دافئة.

كما تم ختم جوازات المسافرين القادمين من الكويت بختم خاص يحمل شعار #الإمارات_تحب_الكويت، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن هذا الاحتفال يعكس متانة العلاقات بين الإمارات والكويت، قائلاً: «إن استقبال الأشقاء الكويتيين بهذه الحفاوة يجسد روح الأخوة والصداقة التي تربطنا قيادةً وشعباً».

من جانبه، أوضح اللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، أن هذه الفعالية تعد جزءاً من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون وترسيخ روابط المحبة بين البلدين الشقيقين.

ويُذكر أن دبي أطلقت منذ عدة سنوات مبادرة الترحيب بضيوفها من أبناء الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي عبر مطار دبي الدولي خلال أيامهم الوطنية، حيث تُعد هذه البرامج الخاصة بمثابة رسالة صادقة تعكس حفاوة واستقبال دولة الإمارات لضيوفها الكرام من خلال استخدام كاونتر الخدمة الخاص، الذي يقدم استقبالاً يرتقي إلى توقعاتهم ويعكس روح الضيافة العربية الأصيلة.



