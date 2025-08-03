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الإمارات

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ 60 للمساعدات ضمن «طيور الخير»

  • واصلت عملياتها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة
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وام

غزة
إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تعاني من انقطاع الوصول البري
إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تعاني من انقطاع الوصول البري
مواد غذائية وإغاثية متنوعة تضمها المساعدات لدعم الأشقاء في المناطق الأكثر تضرراً
مواد غذائية وإغاثية متنوعة تضمها المساعدات لدعم الأشقاء في المناطق الأكثر تضرراً
المساعدات الإماراتية خففت من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
أرشيفية
المساعدات الإماراتية خففت من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

3807 أطنان إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً

22 شاحنة طبية أدخلتها الإمارات إلى غزة تحمل أدوية ومستلزمات علاجية

مواد غذائية وإغاثية متنوعة تم توجيهها لدعم الأشقاء الفلسطينيين

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عملياتها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث نفّذت، أمس، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 60 ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تعاني من انقطاع الوصول البري، نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، حيث تحمل كل عملية إسقاط حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة، وبذلك ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى أمس إلى أكثر من 3807 أطنان، تضم مواد غذائية وإغاثية متنوعة، تم توجيهها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً.

كما أدخلت دولة الإمارات، أمس، 22 شاحنة مساعدات طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الطبي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات العاملة في قطاع غزة.

وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني، في تأكيد لالتزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات.