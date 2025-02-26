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الإمارات

رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

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وام

أبوظبي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي مسارات العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية تنموية للبلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

تبادل وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك