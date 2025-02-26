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الإمارات

حاكم رأس الخيمة وسفير المملكة المتحدة يبحثان تعزيز التعاون

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وام

رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير والوفد المرافق له وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات. وجرى في اللقاء تبادل الأحاديث في عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأشاد سموه بالشراكة التي تجمع الإمارة والمملكة المتحدة. وأعرب هوبارت عن شكره لسموه على حفاوة الاستقبال.