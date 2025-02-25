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محمد بن راشد: تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل

  • سموه يهنئ الكويت قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني
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البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولة الكويت قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني.

وقال سموه : تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل .. حفظ الله الكويت وأدام عزها ومجدها .

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "نتوجه بالتهنئة لدولة الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني الـمجيد وذكرى التحرير.. ونبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، والشعب الكويتي الحبيب هذه المناسبة الغالية .. تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل .. حفظ الله الكويت وأدام عزها ومجدها ..".