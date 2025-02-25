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الإمارات

رئيس الدولة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني

  • سموه: العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية تاريخية عميقة
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البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، واهل الكويت بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً سموه للكويت وشعبها دوام التقدم والخير والازدهار. 

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية تاريخية عميقة، ومن خلال تفاهمنا وإرادتنا المشتركة نواصل العمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": أهنئ أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأهلنا في الكويت بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للكويت وشعبها دوام التقدم والخير والازدهار. العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية تاريخية عميقة، ومن خلال تفاهمنا وإرادتنا المشتركة نواصل العمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين.