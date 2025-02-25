محمد بن زايد: علاقات استراتيجية قوية تجمع الإمارات وإيطاليا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وسيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار شراكتهما الاستراتيجية والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

ورحب الرئيس الإيطالي ـ خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في روما - بصاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن ثقته بأن زيارة سموه تشكل دفعاً قوياً لمسار علاقات البلدين على مختلف المستويات.. بينما أعرب سموه عن سعادته بزيارة بلد الحضارة والتاريخ العريق. وقال سموه: «إن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية قوية.. وزيارتي اليوم تعبر عن حرص الإمارات على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المشتركة في البلدين».

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بالبناء على الإنجازات التي تحققت في مسار علاقات البلدين خلال السنوات الماضية.. نحو مزيد من التطور في هذه العلاقات واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة وخاصة التعاون في الجوانب الثقافية وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي يوليها البلدان اهتماماً خاصاً.

وأعرب سموه عن شكره للرئيس الإيطالي لحفاوة الاستقبال، وتمنى له دوام الصحة والعافية ولإيطاليا الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «سعدت بلقاء فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية اليوم في روما. ترتبط الإمارات وإيطاليا بعلاقات إستراتيجية قوية ونحن حريصون على البناء معاً على الإنجازات التي تحققت في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة».

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة والذي يضم: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حضر أول أمس مأدبة العشاء التي أقامها سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية تكريماً لسموه والوفد المرافق .. وذلك في إطار «زيارة دولة» التي قام بها سموه إلى إيطاليا. ورحب الرئيس سيرجيو ماتاريلا بزيارة سموه إلى إيطاليا، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وتطلعهما إلى مزيد العمل المشترك لتعزيز تعاونهما لما يعود بالخير على شعبيهما.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس سيرجيو ماتاريلا لحفاوة الاستقبال وكلماته الطيبة التي عبرت عن متانة الروابط التي تجمع البلدين وحرصهما المتبادل على مواصلة تطويرها. وقال سموه: إن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا تمضي نحو مزيد من التطور والنماء.. وزيارتنا إلى بلدكم الصديق تعبر عن تطلعنا إلى العمل معاً لتحقيق نقلة كبيرة في مسار الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين بلدينا.. والتوجه نحو مرحلة نوعية جديدة من التعاون والنمو الاقتصادي المشترك.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الإيطالي خلال اللقاء الأوسمة، حيث منح سموه الرئيس سيرجيو ماتاريلا « وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام مدني تقدمه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها، فيما منح الرئيس الإيطالي صاحب السمو رئيس الدولة «وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية» وهو الوسام الأعلى الذي تمنحه إيطاليا إلى القادة والملوك والرؤساء.. بجانب تبادل مجموعة من الهدايا التي ترمز إلى تاريخ البلدين وتراثهما.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق أمس إلى القصر الرئاسي حيث كان في استقباله سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، وصافح سموه مستقبليه من الجانب الإيطالي، فيما صافح الرئيس سيرجيو ماتاريلا الوفد المرافق ثم التقطت الصور الرسمية.