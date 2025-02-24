رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان بروناي ورئيس غويانا التعاونية باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان بمناسبة يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، متمنياً لقداسة البابا فرنسيس الشفاء العاجل، وذلك إثر العارض الصحي الذي تعرض له، داعياً المولى عز وجل أن يمتعه بدوام الصحة العافية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان الحاج حسن البلقية، وإلى الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتين إلى قداسة البابا فرنسيس.