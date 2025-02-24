بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات والعراق

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي محمود داود المشهداني، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، أكد معالي صقر غباش متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الإماراتية - العراقية، ونهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يحقق استقرار العراق، ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، كما أكد معاليه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لما فيه مصلحة الدولتين، والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين المجلسين، وتبادل الزيارات والخبرات، بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، أكد معالي محمود داود المشهداني حرص بلاده على تعزيز مختلف العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالعلاقات البرلمانية بين مجلسي البلدين الشقيقين والتعاون والدعم المتبادل بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.