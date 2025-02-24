مدير عام قانونية دبي يستقبل رئيس جمعية القانون في إنجلترا وويلز

استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ريتشارد أتكينسون، رئيس جمعية القانون في إنجلترا وويلز، والذي يرافقه ستيفاني براون، مستشارة السياسات الدولية، وجيني سميث، مساعدة السياسات الدولية بالجمعية، بهدف الاطلاع على ممارسات الدائرة في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

واستعرض الدكتور بالهول جهود الدائرة في دعم القطاع المهني القانوني، بما يقدمه من دور حيوي في خدمة المناخ الاستثماري العالمي، الذي تتسم به إمارة دبي، مشيراً إلى حرصها على توفير المتطلبات التنظيمية، التي تدعم سهولة الإجراءات ومرونتها في عملية قيد مزاولي المهنة، وترخيص مكاتبهم، التزاماً بتوجيهات حكومة دبي في تخفيض المتطلبات والاشتراطات، وتقديم خدمة حكومية متميزة لكل متعامليها، وهو ما ينعكس بشكل واضح في الازدياد المستمر في عدد المستثمرين الأجانب، الذين تم استقطابهم في القطاع المهني القانوني بإمارة دبي.

واطلع الوفد على ممارسات الدائرة في توفير البرامج التدريبية للمستشارين القانونيين، والتي تواكب مستجدات الواقع القانوني، وتحقق مستهدفات التطوير المهني المستمر، وتراعي تنوع التخصصات والخبرات لمزاولي المهنة المقيدين لديها، بما يعزز معه ثقة متلقي الخدمات القانونية، ويضمن الحفاظ على السمعة المهنية بالإمارة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الزائر عن تقديره للممارسات، التي اطلع عليها في تنظيم العمل المهني القانوني في إمارة دبي، مؤكداً حرص الجمعية على تبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال المهن القانونية.