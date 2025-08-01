الإمارات قدمت 1.5 مليار دولار مساعدات إغاثية لتخفيف الأوضاع الكارثية في غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، سعياً لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك.

وضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية وإغاثية إلى القطاع عبرت كل السبل المتاحة برًّا وبحرًا وجوًّا، إلى جانب دعم مالي تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي.

كما استقبلت مئات من الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها.

وتُبرز هذه الجهود التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.

كما شملت عمليات الإغاثة الإماراتية إرسال آلاف الأطنان من المساعدات إلى سكان القطاع عبر الممرات الإنسانية وقوافل الإغاثة ونجحت دولة الإمارات عبر عملية «طيور الخير» الإنسانية ومن خلال 58 عملية إسقاط جوي في إيصال 3.736 طن من المساعدات إلى سكان القطاع للتخفيف عن أوضاعهم الإنسانية الصعبة.