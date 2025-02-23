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منصور بن زايد: أهنئ خادم الحرمين ومحمد بن سلمان وأهلنا في السعودية

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البيان

دبي

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

ودون سموه في حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس وأسأل الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورفعتها».